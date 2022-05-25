بدء إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى جامعة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إنه تم البدء فى وضع الأساسات لمبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى جامعة قناة السويس الذى يضم 4 طوابق على مساحة 2300 متر مربع للدور الواحد تشمل كافة التخصصات الطبية حتى التخصصات الدقيقة.





وأضاف رئيس الجامعة -فى بيان اليوم الأربعاء- أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المستشفى الجامعى الذى يشهد إعادة تأهيل طبقا لأكواد هيئة الرقابة والاعتماد للمنشآت الصحية بهدف الدخول لمنظومة التأمين الصحى الشامل. وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت تطوير 3 أدوار حيث تتم عملية التطوير بشكل رأسى للجزء الأيسر من المستشفى الذى يضم أقسام (الباطنة، الجراحة، النساء، والحقن المجهرى) بسعة 198 سريرا، ومن المنتظر أن تنتهى هذه المرحلة أغسطس القادم لتبدأ المرحلة الثانية التى ستعمل تطوير 178 سريرا. وأوضح أنه يتم الانتهاء من امتداد العناية المركزة بسعة 16 سريرا للعناية المركزة و9 كبسولات بالعمليات الكبرى فى انتظار الافتتاح.. حيث شهد عرض التصور المبدئى لعملية تطوير المستشفى الجامعى بمرحلتها الأولى.

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