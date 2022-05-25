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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /700101/عميل-بنك-الإسكندرية-ينتقد-تأجيل-صرف-المرتبات-بسبب-السيستم-واقع

انتقد عميل بنك الإسكندرية تأخر صرف المرتبات بسبب تعطل نظام تشغيل ماكينات ATM بنك الإسكندرية على مستوي الجمهورية باستمرار، مشيرًا إلى أن المشكلة متكررة مع بنك الإسكندرية أكثر من مرة، ويقدم دوت الخليج شكوى عميل بنك الإسكندرية

عملاء

بنك الإسكندرية

قال عميل بنك الإسكندرية في شكواه، : "المفروض عيب حوار كل مرة السستم واقع مبتحصلش في أى بنوك مصر خالص تأجيل صرف المرتبات يعنى حوار ملوش لازمة خالص".

خدمة عملاء بنك الإسكندرية

ورد موظف خدمة عملاء بنك الإسكندرية بأنه كانت مجرد تحديثات وتم الانتهاء منها.

ويجدر الإشارة لجميع عملاء بنك الإسكندرية إنه يمكن التأكد قبل الذهاب لأفرع، بأن الخدمة المحتاج اجرائها مش متاحة عن طريق ماكينة الصراف الالي ATM أو الانترنت والموبايل البنكي أو مركز الاتصال ١٩٠٣٣.

والعمل في جميع فروع بنك الإسكندرية من ٨:٣٠ صباحاً إلي ٣ مساءً خلال أيام الأسبوع الرسمية من الأحد إلي الخميس معادا الفروع داخل الفنادق والأندية من ١٠ صباحاً الي ٥ مساءً طوال أيام الأسبوع.