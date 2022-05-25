«محافظ مطروح» يلتقي بأعضاء "زراعة النواب" ويؤكد:مرحبا بكم فى سلة غلال العالم«صور»

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /700098/محافظ-مطروح-يلتقي-بأعضاء-زراعة-النواب-ويؤكدمرحبا-بكم-فى-سلة-غلال-العالمصور

التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء هشام الحصرى، خلال زيارتها الميدانية لمطروح.

دوت الخليج

«محافظ مطروح» يلتقي بأعضاء "زراعة النواب”

وأكد اللواء خالد شعيب، أن محافظة مطروح كانت تمثل قديماً سلة غلال العالم ،ومع تغير مسار وإستقرار العالم مع المتغيرات الدولية التى نراها من حولنا، وانعكست على اقتصاديات واستقرار العديد من الدول و الشعوب، والتى تؤكد مقولة أنه من لا يأكل من فأسه لا يملك إتخاذ القرار من رأسه.

وأضاف شعيب، خلال كلمته باللقاء بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات و العمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من عمد ومشايخ مطروح وعدد من ممثلي مربي الثروة الحيوانية والمزارعين وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح، تترجم توجيهات القيادةالسياسية ونظرتها المستقبلية الثاقبة وتأكيد أولوية الاهتمام بجميع مجالات التنمية خاصة الثروة الزراعية وزيادة مساحتها، مع ما نشهده من توسع للرقعة الزراعية وإعادة إحياء وتأهيل المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية في مشروعات توشكى ومستقبل مصر ودلتا مصر الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتأمين الغذاء حالياً ومستقبلاً مما قلل آثار تداعيات المتغيرات العالمية على الشعب المصرى.

وأشار المحاقظ، إلى ان محافظة مطروح حظيت بمساحات كبيرة من هذه المشروعات العملاقة، بالإضافة إلى مد خطوط الرى لمشروع دلتا مصر من خلال أكبر محطة معالجة صرف زراعى بنطاق مدينة الحمام بطاقة تصل إلى 7,5مليون متر مكعب يومياً .

وأوضح محافظ مطروح جهود محافظة مطروح وما تم من إستجابة لطلبات وتوصيات لقاء اللجنة في ديسمبر الماضى ومنها فى مجال تنمية الثروة الزراعية وتحقيق الاستقرار للمزارعين، منها بدء تنفيذ الإجراءات العملية لحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة لتجميع المياه من المصارف من خلال قناة ناقلة لمسافة 41 كم تستهدف زراعة مايقرب من 100ألف فداناً، وهو ما يحقق زيادة في مساحة الرقعة الزراعية، كما تم تحرير عدد 95 عقد تقنين زراعى بمساحة 1658,90 فداناً وفقا للقانون 144 لسنة 2017 وتسليمها لأصحابها ، وتحويل عدد 891 عقداً إلى جهات الولايات الأخرى من اجمالى عدد 4 آلاف طلب ، وجارى بحث باقى الطلبات بالتنسيق مع المساحة العسكرية والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لتقنين باقى الطلبات تحقيقاً لإستقرار المزارعين.

وتابع المحافظ، كذلك تم حصر كافة المزارعين المضارين من مسار الدلتا الجديدة لتعويضهم بناء على توجيهات القيادة السياسية، و بدء تنفيذ مشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية ( برايد ) بمطروح من خلال تمويل إيفاد ،وبدء تنفيذ المشروع للعام الأول ضمن التمويل المقدر بـ 61 مليون دولار.

وأضاف، أيضا تم الإهتمام بالتعليم الزراعى وفتح فصل للزراعة المطرية ،وفصل لتنمية المراعى ، وفصل لمكافحة الآفات وفصل لصناعات الحرف اليدوية والسجاد، وفصل لتحلية مياه الآبار والبحر ،كما تم دعم معمل مكافحة الآفات الزراعية بسيوة ( معمل التريكوجراما ) بمبلغ 250 ألف جنيه مع التأكيد على إستمرارية تشغيله .

وصول توريد القمح لصومعة الشمامة بالحمام إلى أكثر من 15 ألف طن حتى اليوم ومتوقع توريد 30 ألف طن هذا العام مقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى 12,5 ألف طن فقط...مع تأكيد أهمية دعم المزارعين بالتقاوى اللازمة .

واضاف انه فى مجال الحفاظ على الثروة الحيوانية تم إنشاء صندوق لدعم وتنمية الثروة الحيوانية برأس مال 3 مليون جنيه لتقديم قروض دوارة وميسره لشراء الأعلاف والعلاجات البيطرية للمربين والمزارعين.مع الدفع بمزيد من القوافل البيطرية ..وحقيقة الأمر نطالب بدعم مالى لهذا الصندوق حتى يمكن القيام بواجبه على الوجه الأكمل.