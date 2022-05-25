انت الان تتابع تفاصيل خبر دي مش الأخيرة والشركة اللي هتخسر هنصفيها.. وزير قطاع الأعمال يعلن تصفية إحدى الشركات قريبا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /700097/دي-مش-الأخيرة-والشركة-اللي-هتخسر-هنصفيها-وزير-قطاع-الأعمال-يعلن-تصفية-إحدى-الشركات-قريبا

أعلن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن بيع إحدى شركات القطاع قريبًا، لتكون الشركة رقم 4 من أصل 120 شركة بالقطاع، وشركتين من شركات التوابع وشركة من 400 شركة مشتركة، تم تصفيتهم.

وقال "توفيق"، في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، إن تلك الشركة وغيرها من الشركات التي تم تصفيتها لم يكن لها أن تستمر، خاصة في ظل الخسائر التي حققتها الشركات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه تم دراسة تعويض الموظفين، لأنه لا يتم اتخاذ أي قرار بشأن تصفية الشركات دون النظر في مصادر التعويض الخاصة بالموظفين.

وأضاف د. هشام توفيق أن هذه لن تكون آخر شركة بقطاع الأعمال العام يتم تصفيتها، قائلًا: أول ما تظهر حالة تستحق التصفية، هيتم تصفيتها مباشرة دون تردد".

دي مش الأخيرة والشركة اللي هتخسر هنصفيها.. وزير قطاع الأعمال يعلن تصفية إحدى الشركات قريبا

وأوضح الوزير أن قانون شركات قطاع الأعمال العام نص على أن الشركة حال عدم قدرتها على تحقيق الربحية، سوف يتم إعطائها مهلة 3 سنوات، ومن ثم يتم تصفيتها مباشرة فيما بعد.

ولفت هشام توفيق إلى أن استمرار تلك الشركات يعني مزيد من الخسائر، وهذا يضر بالدولة واقتصادها، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف في المقام الأول إلى تنمية تلك الشركات، وتحويلها غلى شركات ربحية.

وعن محاولات شركات قطاع الأعمال العام في سد عجز استيراد الأدوي، قال الوزير: "إننا نحاول في التوسع بعض الأسواق بجورانا، خاصة الإفريقية ، ودي المحاولة الجادة من شركات قطاع الأعمال لسد جزء من استيراد الأدوية".

وتعد تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، هى الأولى للقانون منذ صدوره قبل 29 عاما على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى.

وتستهدف التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون 203 وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى و تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه الوزارة في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.