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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /700095/البنك-العربي-الأفريقي-يوفر-شهادة-بعائد-54--فرصة-أوع-تفوتك

أعلن البنك العربي الأفريقي عن توفير شهادة بعائد 54% مما تجعل الكثيرون في حالة دهشة متسائلين عن تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي وأهم مميزاتها، فهى فرصة لا يمكن تركها، لذلك يقدم دوت الخليج تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي ذات العائد المرتفع.

شهادة أميرالد الخماسية من البنك العربي الأفريقي • فئة الشهادة: تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه. • مدة الشهادات: 5 سنوات. • نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة. • أسعار العائد: شهرياً: 10.375% – ربع سنوي: 10.625% – نصف سنوي: 10.75% – سنوياً: 10.875%. • عائد تراكمي: 54%. مميزات شهادة البنك العربي الأفريقي تتميز بعائد تنافسي معفي من الضرائب.

متوافرة في 3 أنواع (ذات عائد ثابت، ذات عائد متغير، ذات عائد ثابت ومتغير) بالإضافة إلى أنها الأكثر تنوعاً في مددها والأكثر تعدداً في دورية صرف العائد.

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إصدار بطاقة ائتمان (فيزا – ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد أقصى 97% من قيمتها.

السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد أقصى 90% من قيمتها.

الحصول على العائد من خلال حساب توفير أو حساب جاري.

متوفرة للعملاء من الأفراد بما فيهم القصّر.

استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقاً لجدول الاسترداد بالبنك.

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