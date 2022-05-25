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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /700093/رقم-18-أغنية-ليله-لـ-علي-لوكا-تتصدر-التريند-فيديو

تصدرت أغنية ليله لـ علي لوكا التريند، وجاءت رقم 18 على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحازت على مشاهدات تجاوزت النصف مليون مشاهدة بعد طرحها بخمسة أيام فقط.

دوت الخليج يرصد لكم تصدر أغنية “ليله” لـ علي لوكا تريند يوتيوب

أغنية “ليله” لـ علي لوكا

وجاءت كلمات الأغنية، كالتالي:

الوقت فات ولا نسيت كذاب من قال بينسى تايه ايام ولا رسيت بضرب ايد على ايد هى تسيب ولا اسيب مجاش فى راسى انها تغيب انى ارتاح مفيش نصيب

و اسهر ليله ليله ليله قلبى ينادى انا عليها عينى بتشوفها فى كل مكان و مفيش الوان من بعديها

ماليش غيرك لو تغيبى عنى انا برتبك حبى ليكى غير اثبتلك مفيش فى الناس دى هير انا قلتلك كل عين علينا مهما ندارى فى الاسرار لو نكمل ولا نبعد احنا بس اللى بنختار مش بكابر ولا أجمل مين اللى فينا مش خطاء بس قوليلى لو قدرتى مين اللى فينا مش خسران و صدقينى من اول يوم شوفتك بقلبى مش بعينى لو غلطه عندى متسيبيش و عرفينى ما انا غصب عنى الدنيا تضيق ده لو تغيبى و ده مش ذنبى انا لا والله افضل طول الليل سهران بسأل تفسى انا مين غلطان ملاقيش إجابات و أرجع حيران

و اسهر ليله ليله ليله قلبى ينادى انا عليها عينى بتشوفها فى كل مكان و مفيش الوان من بعديها

و لو هتغيبى غيبى بس من سكات من غير اسباب و تاخدى كل اللى فات متسيبيش فى دماغى اى ذكرى ليكى و متسيبيش فى القلب ليكى حكايات متسيبيش فى عنيا صوره متسيبيش فى ودانى صوت متسأليش عليا مالى تفرق ايه لو مش مبسوط اسأله كتير بتطاردنى كان ذنبى ولا انا ظالمنى افكار فى عقلى بتصارعنى كانت كدبه بس بتخادعنى و اقول انسى اللى فات ولا بنسى تفوت ايام وانا ولا بقسى ليلاتى بشكى حالى لحالى و مش بروق ولا برسى

و بسهر ليله ليله ليله قلبى ينادى انا عليها عينى بتشوفها فى كل مكان و مفيش الوان من بعديها

أغنية احكيلك لـ علي لوكا

ومن الجدير بالذكر، أن تصدر مطرب الراب الشهير «لوكا» تريند موقع الفيديوهات يوتيوب لأيام متتالية بعد طرح أغنيته الجديدة «احكيلك»، إذ أنها أصبحت من الأعمال الاكثر روجا لدى المستمعين حتى الآن.

وتعد أغنية"احكيلك"، من كلمات علي لوكا، توزيع أسامة طارق، ومن إخراج ميا المهدي، ومع النجاح الهائل الذي حققته الأغنية، تعاقد الفنان لوكا مع شركة شرقي برودكشن بحضور فادي صبحي المنتج المنفذ للشركة.