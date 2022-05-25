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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /700091/نقل-النواب-توافق-على-موازنه-مديريات-الطرق-والكباري-وتوصي-بتشكيل-لجنة-مصغرة-لحصر-جميع-مشاكلها-على-مستوى-الجمهورية

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال إجتماعها اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص مديريات الطرق بالمحافظات وتشمل 27 مديرية.

دوت الخليج

«نقل النواب» توافق على موازنه ميريات الطرق والكباري ..وتوصي بتشكيل لجنة مصغرة لحصر جميع مشاكلها على مستوى الجمهورية

أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من 5 نواب من أعضاء اللجنة لحصر جميع المشاكل التى تواجه مدريات الطرق على مستوى الجمهورية والاقتراحات والتوصيات التى عرضت خلال الاجتماع، وإعداد مذكرة لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لإحالتها الى المهندس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

بما يضمن وضع حلول تمكن مديريات الطرق للقيام بدور فعال للنهوض بالطرق الداخلية بوصفها المعابر الرئيسية التى تربط أهالى أقليم مصر بالمحاور والطرق الجديدة التى تم إنشاؤها وذلك لكى يشعر المواطن المصرى بحجم الإنجاز الذى تم فى مجال الطرق على مستوى الجمهورية.

وأعلنت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد موافقتها على موازنه مديريات الطرق والكباري ، بعد أن إستمعت إلى جميع رؤساء المديريات الطرق بكل المحافظات.

«نقل النواب» توافق على موازنه ديوان عام وزارة النقل..وعابد يتمني ان تحذو كل الهيئات حذوها

كما استكملت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص:ديوان عام وزارة النقل اليوم الاربعاء.

وأستعرض اللواء حسام السيسي وكيل عام الوزارة، ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، والذي اكد علي عدم وجود مطالبات لديوان عام الوزارة بخصوص زيادتها مؤكدا ان هناك زيادة في الايرادات وصلت الي ٢٠ %.

وأشاد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، بموازنه ديوان عام وزارة النقل، بتحقيقها فائض وزيادة في الارادات بنسبه ٢٠٪؜ متمنيا ان تحذوا كل الهيئات حذو ديوان عام الوزارة،مشيرًا إلي أن دورنا كنواب عن الشعب، وسلطة تشريعية هو التعاون التام مع السلطه التنفيذيه وليس المراقبه فقط، واللجنه تتبع نهج مساعدة السلطة التنفيذيه، ونحن داعمين للحكومه والجميع يعمل من اجل مصلحه المواطن المصري.