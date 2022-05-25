انت الان تتابع تفاصيل خبر بصورة رفقتها.. صابر الرباعي يعلن تعافي والدته من أزمتها الصحية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /700086/بصورة-رفقتها-صابر-الرباعي-يعلن-تعافي-والدته-من-أزمتها-الصحية

كشف الفنان التونسي صابر الرباعي، عن تحسن حالة والدته الصحية وتعافيها من الأزمة، موجهًا رسالة شكر للفريق الطبي الذي اهتم بحالة والدته.

دوت الخليج يرصد تعافي والدة صابر الرباعي.

صابر الرباعي يطمئن الجمهور على حالة والدته

نشر صابر الرباعي، صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: "حمدًا وشكرًا لله على سلامة والدتي الغالية والشكر موصول لكل من زار واتصل للاطمئنان عليها."

وتابع: "أود أن أخص بالشكر أخي الغالي وصديق طفولتي أحمد الشرفي على وقفته واهتمامه بها منذ بداية الوعكة الصحية التي ألمت بها وحتى خروجها من المصحة".

واختتم صابر الرباعي حديثه قائلًا: "كما أود أن أشكر الدكاترة والأساتذة الذين اهتموا بها وأذكر فؤاد الفريخة، سامي الفراتي، محمد التركي، وديع خروف، سامي كمون، فتحي الخراط، منعم غربال، أحمد الشعبوني، مهدي بوعصيدة".

ازمة والدة صابر الرباعي الصحية

وكان أعلن الفنان صابر الرباعي ، تعرض والدته لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات .

و نشر الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صورة بصحبة والدته بالمستشفى معلقا “ الف سلامة عليك يا أمي و بعد الشر عليكى ” .

ومن ناحية أخرى يحيي الفنان التونسي صابر الرباعي، حفلا غنائيا يوم 18 يونيو المُقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشر "الرباعي" عبر حسابه بموقع "تويتر"، البوستر الدعائي للحفل، وعلّق قائلا: "لا أستطيع الانتظار لرؤية جمهوري الحبيب في باريس لمشاهدة عرض استثنائي في 18 يونيو، الأماكن محدودة جدا".

وكان الفنان صابر الرباعي قد أحيا حفله الثاني بمهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الـ30 التي نظمتها دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن آخر أغاني الفنان صابر الرباعي أغنية "السهرة صباحي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد، والموزع الموسيقي ريدوان، والتي طرحها في يوليو من العام الماضي.

في البداية تزوج صابر الرباعي من سليمة الفقيه التونسية الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الإدارة والتسويق، ومديرة لأحد البنوك في تونس، بعد قصة حب، وقد أنجب منها ابنيه إسلام وصفاء، وفي مارس عام 2013 انفصل عنها بأمر من المحكمة والتي فشلت في الصلح بينهما، حيث أن صابر هو من طلب الانفصال، وتزوج في نفس العام من زوجته الثانية مضيفة الطيران التونسية إخلاص جنيفان، والتي أنجبت له ثلاث أبناء هم جود هادي عام 2014، أمير عام 2016، وطفلته الصغيرة شابة عام 2020.