حسام صالح: BT100 أكبر تجمع لدعم اقتصاد مصر والقطاع الخاص شريك رئيسى للتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 09:29 مساءً - قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة تعمل عن طريق الشركات التابعة للمجموعة فى دعم الاقتصاد المصرى، وإبراز النجاحات التى تحققت نتيجة برنامج الاصلاح الاقتصادى، وإقامة حفل BT100 للجوائز لتكريم الشركات والمؤسسات الأكثر تميزًا وتأثيرًا فى مصر.

وأضاف الرئيس التنفيذى للعمليات فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال كلمته أثناء حفل BT100، أن الرؤية الحكومية المستقبلية خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى تعزيز دور القطاع الخاص فى دعم نمو الناتج المحلى الاجمالى، وتعزيز الشراكات مع الحكومة بما يدعم التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو اقتصادى متزايد خلال السنوات المقبلة.

ولفت الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن مصر نجحت عن طريق الإجراءات العاجلة فى تجاوز تحديات أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية يعد أكبر التحديات التى تواجه العالم حاليًا وأن الحكومة المصرية قادرة على التعامل السريع مع الأزمات والصدمات الناتجة عن العوامل الخارجية.