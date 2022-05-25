مدبولى يلتقى ممثلى "أوتسوكا اليابانية" لاستعراض خطط زيادة استثماراتها بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 09:29 مساءً - الشركة تعتزم البدء في تشييد مصنع لإنتاج المشروبات الصحية والمكملات الغذائية باستثمارات 30 مليون دولار



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مسئولي شركة "مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية " التابعة لشركة "اوتسوكا اليابانية"، حيث تم استعراض خطط الشركة لزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وحضر الاجتماع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويوشيهيرو باندو، نائب رئيس الشركة، وكيوتو تايرا، مدير منطقة الشرق الأوسط للشركة، وأحمد زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة " مصر أوتسوكا".

وخلال الاجتماع، أوضح وأحمد زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة "مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية" أن الشركة تعتزم البدء في تشييد مصنع متقدم لإنتاج المشروبات الصحية والمكملات الغذائية في مصر، بحجم استثمارات ثلاثين مليون دولار، تماشيا مع رؤية "شركة اوتسوكا اليابانية " التي تتضمن أن الصحة الجيدة ليست نتيجة العلاج الجيد وإنما نتيجة الغذاء الصحي.

وأوضح "زغلول" أن شركة "اوتسوكا اليابانية" متخصصة في مجال الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية والمشروبات الصحية، وتتواجد من خلال 194 شركة في 32 إقليما حول العالم، ويعمل بها حوالي 47 ألف موظف.

وأضاف أن شركة " مصر اوتسوكا للمستحضرات الطبية" بدأت العمل في مصر عام 1977 بعد إنشاء أول مصنع لإنتاج المحاليل الوريدية بتكنولوجيا يابانية في الشرق الاوسط تحت اسم شركة "عرب اوتسوكا"، ثم تطورت أعمال الشركة في السوق المصري عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة ومضاعفة الطاقة الانتاجية اكثر من مرة لتواكب احتياجات السوق المحلي والتصديري.

وتابع أنه في عام 2021 تم عقد شراكة استراتيجية بين "شركة جيبتو فارما ايجيبت - مدينة الدواء المصرية" و"شركة مصر اوتسوكا للمستحضرات الطبية" لدعم مجال انتاج المستحضرات الصيدلانية في مصر وتصديرها إلى الدول المجاورة وأفريقيا، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة المصرية، ورؤية القيادة السياسية للدولة بتطبيق معايير الجودة العالمية للمنتج المصري، وتشجيع الاستثمار داخل مصر وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.

كما وجه الشكر للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على سرعة اتخاذ إجراءات تخصيص قطعة الأرض التي سيقام عليها المصنع الجديد، وتسريع كافة إجراءات إنشائه.

فى ذات السياق، أكد يوشيهيرو باندو، نائب رئيس الشركة، أن سياسات الدولة المصرية كان لها أثر ايجابي لدى شركة "اوتسوكا القابضة" بزيادة الاستثمارات داخل مصر لأنها البوابة الرئيسية للتصدير لأفريقيا.

وأضاف أن المصنع المخطط إنشاؤه سيكون بمثابة نقلة نوعية في الانتاج الغذائي الآمن في مصر لصحة افضل بتكنولوجيا يابانية، حيث ستخصص صادراته لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا بجانب احتياجات السوق المحلي.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء باعتزام شركة أوتسوكا زيادة استثماراتها في مصر، مؤكداً حرص الدولة على تشجيع كل الاستثمارات الجادة، وتذليل أية عقبات، من أجل تشجيع الشركات القائمة على التوسع في حجم استثماراتها في السوق المصري، وجذب استثمارات لشركات جديدة.