توريد 197 ألفا و172 طن قمح إلى صوامع كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن إجمالى القمح المورد إلى الصوامع منذ بدء موسم توريد المحصول فى الأول من شهر أبريل الماضى وحتى اليوم الأربعاء، بلغ 197 ألفا و172 طنا.





وأوضح الهابط، فى تصريحات صحفية، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالى يتم من خلال 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.. مشيرا إلى أنه تم فتح موقعين جديد للاستلام خلال الأسبوع الجارى. وأضاف أن هناك متابعة من المحافظ، جمال نور الدين، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ. وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

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