غدا.. الاتصالات توقع اتفاقيات مع شركات عالمية لدعم مبادرة أشبال مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - توقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدا الخميس، اتفاقيات مع 10 شركات عالمية لدعم مبادرة أشبال مصر الرقمية لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين فى المدارس على مستوى الجمهورية.





وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبادرة كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادى إلى ثانية ثانوى بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وتضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية فى جميع المحافظات، وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليا ودوليا فى العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحى العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

وتأتى مبادرة أشبال مصر الرقمية فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى متعدد المستويات.

وتجمع مبادرة أشبال مصر الرقمية بين الدراسة العلمية والعملية فى ذات الوقت، ولا تتعارض أيام التدريب بالمنحة مع الدراسة بالمدرسة أو مواعيد الامتحانات المعلن عنها فى النظام التعليمى، كما ستتم إتاحة 75% من التدريب عبر الإنترنت "أونلاين"، فيما سيحصل الطلاب على نسبة 25% من التدريب فى مراكز التدريب بمختلف المحافظات على النحو الذى يساعدهم على تنفيذ المشروعات التطبيقية المطلوبة منهم فى كل عام.