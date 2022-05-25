جدة - نرمين السيد - أضاءت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، مقرها على كورنيش النيل، بكلمة "إفريقيا"، بمناسبة "يوم إفريقيا"، وهو احتفال سنوى، يمثل يوم الحرية الإفريقى فى ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، والتى تعرف الآن باسم الاتحاد الإفريقى.





وجرى اختيار يوم الـ 25 من مايو للاحتفال بيوم إفريقيا لأنه يمثل الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية فى 25 مايو 1963، حيث وقعت 32 دولة أفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى، وفى عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الإفريقية تعرف باسم الاتحاد الإفريقى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية تضئ مقرها بكلمة africa بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.