جدة - نرمين السيد - تقدم الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، اليوم، صلاة القداس الإلهى فى كنيسة الشهيدين مار مينا وأبانوب بمدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، وسط حضور عدد من الشمامسة والشعب، وشاركه فى الصلاة القمص أنجيلوس أنطون كاهن الكنيسة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطران بورسعيد يصلى القداس الإلهى بولاية أوهايو الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.