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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700087/سقوط-3-أشخاص-في-قبضة-الأمن-بتهمة-إنشاء-شبكة-بث-للاسلكى-بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي 3 أشخاص بتهمة إنشاء شبكة للبث اللاسلكى على مستوى نطاق دائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية ، حيث يقوموا ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (ثلاثة أشخاص) بإنشاء شبكة للبث اللاسلكى على مستوى نطاق دائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية ، حيث يقوموا ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

سقوط 3 أشخاص في قبضة الأمن بتهمة إنشاء شبكة بث للاسلكى بالشرقية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم التقابل مع أحد المتهمين "مدير وشريك فى الشبكة" له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أبو كبير بالشرقية وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 63 جهاز إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية هاتف محمول خاص بالمتهم بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى عدد من الأوراق مدون بها أسماء المشتركين وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى ، كما تبين أن الشبكة المشار إليها وفروعها تقدم الخدمة لعدد من المواطنين نظير مبالغ مالية شهرية.

وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.