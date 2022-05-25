النائب عبد الباسط الشرقاوي:جذب الاستثمارات الأجنبية لقناة السويس يؤكد حيويتها وموقعها الاستراتيجي

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700085/النائب-عبد-الباسط-الشرقاويجذب-الاستثمارات-الأجنبية-لقناة-السويس-يؤكد-حيويتها-وموقعها-الاستراتيجي

أكد النائب عبد الباسط الشرقاوي عضو مجلس النواب، على الأهمية الاقتصادية الكبيرة، التي ينطوي عليها مشروع قناة السويس الجديدة، ليس فقط في أهميتها الاستراتيجية في زيادة حجم وأعداد السفن المارة في قناة السويس، بما يناسب التطور في حجم التجارة العالمية، ولكن في جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، عبر الكثير من المشاريع العملاقة والضخمة بها.

دوت الخليج

النائب عبد الباسط الشرقاوي: توجيهات السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية لقناة السويس يؤكد حيويتها وموقعها الاستراتيجي

ونوه الشرقاوي، في تصريحات له اليوم، بتوجيهات الرئيس بالاستمرار فى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالخصوص فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجى والحيوى للقناة.

وشدد عضو البرلمان، على أن هذه التوجيهات ستذفع لأن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ذات سمعة عالمية في هذا النشاط الهام، وكذلك تحويلها إلى مركز لوجستى عالمى لتموين السفن بالوقود الأخضر، كما يؤكد على حيويتها وموقعها الاستراتيجي. وأشار الناىب عبد الباسط الشرقاوي، الى أهمية المتابعة المستمرة من جانب الرئيس السيسي لجهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمواقع المقترحة لتلك المشروعات في المناطق الصناعية والموانىء التابعة للقناة.

واختتم نائب البحيره، بالتأكيد على أن المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية لقناة السويس تؤكد على القيادة الرشيدة للبلاد، وعلى النظرة المستقبلية لتنمية الوطن.