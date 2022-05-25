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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700081/سارة-النحاس-تطالب-بحل-أزمة-تكليف-دفعة-صيدلة-2020

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار القائم بإعمال وزارة الصحة، بشأن "أزمة تكليف دفعة صيدلة 2020أسوة بزملائهم بطب الأسنان والعلاج الطبيعي".

دوت الخليج

«سارة النحاس» تطالب بحل أزمة تكليف دفعة صيدلة 2020 أسوة بزملائهم بطب الأسنان والعلاج الطبيعي

وقالت “النحاس” فى الطلب المقدم منها، أنة تطبيقًا لمبدء المساواة وتكافؤ الفرص في قرار تكليف المهن الطبية دون التحيز لفئة دون الأخري، لافتة إلي دور الصيدلي الهام بالمنظومة الطبية ومنعها لإهدار الطبية.

النائبة سارة النحاس تطالب بـ “إطلاق منصة إلكترونية للحجز والاستعلام عن الخدمات القنصلية”

وكانت قد تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجة للدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إطلاق منصة إلكترونية للحجز والاستعلام عن الخدمات القنصلية وإجراءات التوثيق بوزارة الخارجية.

وقالت"عضو مجلس النواب، إنة انطلاقا من استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية، وسعيا لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع كافة وزارات الدولة وهيئاتها وأجهزتها، في دعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

وأضافت النحاس أنة استرشادًا بما تم إنجازه باستخدام المنصات الإلكترونية لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بالتقنيات الحديثة (التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، خدمات الشهر العقاري، بطاقات التموين، تسجيل لقاحات ضد فيروس كورونا، منظومة التأمين الصحي الشامل، البريد المصري، سداد الرسوم بالعديد من القطاعات ومعاملات التوقيع الإلكتروني )، فضلا عن تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، وذلك لتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية أسرع، لذا انطلاق منصة إلكترونية متكاملة لخدمات تنهي مشكلة تكدس المواطنين أمام مكاتب التصديق سواء من داخل المحافظة، بل والمحافظات المجاورة.

كما أنة نتيجة لما تم من إغلاق بعض مكاتب التصديق وعدم وجود عدد كاف من الموظفين بالوزارة واللجوء كثيرا للندب وتدريب موظفين من وزارات أخرى للعمل بمكاتب التصديق وتوثيق الأوراق كما تم بالمنيا وقنا والإسكندرية .