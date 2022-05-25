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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700080/معرفنهاش-دنيا-سمير-غانم-تصدم-جمهورها-بـ-لوك-جديد

دوت الخليج يرصد حالة الضجة التي أحدثتها دنيا سمير غانم بمظهرها.

دنيا سمير غانم تفاجئ متابعيها

نشرت دنيا سمير غانم صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت فيها بميكاب صاخب.

هجوم على دنيا سمير غانم

على الصعيد الآخر، تعرضت الفنانة دنيا سمير غانم مؤخرًا لموجة من الانتقادات من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها، السبت الماضي، في جنازة الفنان الراحل سمير صبري برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنانة دنيا سمير غانم برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، من جنازة الراحل سمير صبري، والتي أثارت تحفظ البعض.

وظهرت اللقطات الفنانة دنيا سمير غانم، وهي ممسكة بيد زوجها خلال الجنازة، نظرًا للازدحام، والحضور الكبير من قِبل الجمهور ونجوم الفن والصحفيين والمصورين

لكن بعض الجمهور انتقد سلوك الفنانة دنيا سمير غانم، لأنها أمسكت يد زوجها، مشيرين أن هذا لا يتناسب مع حرمة العزاء وتشييع الجنازة، فعلق أحد رواد مواقع التواصل عبر حساب يحمل اسم «محمد» قائلاً: «ايه لازمة ماسكة الايد يعني»، مضيفًا أنه من الأفضل أن يكتفي الثنائي بالسير بجانب بعضهم البعض، لان الجميع يعلم أنه زوجها ولا داعي لهذا التصرف في العزاء.

بينما أشار البعض الآخر أن هذا الأمر طبيعي ولا يوجد مشكلة في امساك يده لأنه زوجها، إذ علق حساب يحمل اسم «طارق» قائلاً: «ده جوزها»

وكانت قد كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن فيديو زيارتها إلى متحف "مدام توسو" متحف الشمع الشهير، والتقطت دنيا عددًا من الصور مع تماثيل النجوم بالمتحف من بينهم النجم العالمي محمد صلاح، والمغنية العالمية بيونسيه، والمغنية العالمية تايلور سويفت، والأميرة الراحلة ديانا، وغيرهم من مشاهير المجتمع الدولى فى كل المجالات. كما ظهرت بجانب تمثال باتمان ونجوم سلسلة أفلام الجاسوسة الشهيرة جيمس بوند، وكذلك تمثال سبايدر مان، والتقطت دنيا سمير غانم أيضًا صورة مع زوجها الإعلامي رامي رضوان، الذى رافقها خلال هذه الرحلة الممتعة.