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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700079/محلية-النواب-تناقش-ملف-ظاهرة-التعدي-علي-الأراضي-الزراعية-وأملاك-الدولة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة استمرار متابعة الأجرائات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها بهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية.

دوت الخليج

«محلية النواب» تناقش ملف ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كما يتم تأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذالك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وخاصة محافظة المنيا.

غلق الشركات السياحية لمدة عام حال مخالفة “قواعد لجنة بوابة الحج”

نص مشروع قانون إنشاء بوابة الحج الموحد، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المجموع، علي على وقف نشاط الشركة السياحية بشكل كلي أو جزئي لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون.

حيث نصت المادة (24)، علي: حيث صدر الوزير المختص بشئون السياحة، قرار إداري لوقف نشاط الشركات السياحية، بشكل كلي أو جزئي لمدة لا تتجاوز سنة، فى حالة اثبات مخالفتها لأحكام القانون الجديد، أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، التي أوضحت اختصاص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما يمثل موسم الحج وفق تقرير لجنة السياحة بالمجلس ، في كل عام واحداً من أكبر التجمعات البشرية التي تستلزم تنظيمه ، وذلك منذ لحظة مغادرة الحجاج الأراضي المصرية وحتى عودتهم بسلام الله لأرض الوطن ، ونظرًا لأن الحج ركن من الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام ، وفريضة على كل مسلم لمن استطاع إليه سبيلاً ، وحيث إن الحج غاية لكل مسلم ، لذلك فإن الدولة تبذل جميع المساعي من أجل المحافظة على الحجاج وتأمين جميع الخدمات لهم، من خلال وضع شروط وضوابط تلتزم بها الجهات التي تقوم بتنظيم الحج.