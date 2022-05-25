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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700070/مصرع-3-أفراد-وإصابة-7-آخرين-بسبب-انقلاب-سيارة-بطريق-أبو-سمبل-جنوب-أسوان

شهد طريق أبو سمبل جنوب محافظة أسوان بمنطقة مشروع توشكى ،اليوم ، الأربعاء حادث سير أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين .

دوت الخليج

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو سمبل الدولى جنوب محافظة أسوان، بالقرب من منطقة مشروع توشكى، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى الحادث، وجارى نقل الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة، والمصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

يشا أن طريق أبو سمبل أسوان شهد حوادث عديدة من قبل.