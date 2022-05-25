بنك القاهرة يقدم قرض انجاز.. أعرف تفاصيله

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - أعلن بنك القاهرة عن تقديم قرض انجاز متوسط الأجل لتمويل المشروعات الصغيرة في جميع أنواع الأنشطة الصناعية، الخدمية والتجارية فيما عدا نشاط المقاولات والسياحة وكذا الأنشطة الخاصة بالمراحلالأولية للزراعة، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض بنك القاهرة انجاز وقيمة تمويله.

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