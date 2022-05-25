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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700084/خدمة-عملاء-بنك-التعمير-والإسكان-الخط-الساخن- 2022-استفسر-براحتك

ينشر دوت الخليج رقم خدمة عملاء بنك التعمير والإسكان الخط الساخن 2022 خاصة أن الكثير يتساءل عنه ممن تقدموا لحجز الوحدات السكنية من خلال بنك التعمير والإسكان بمختلف المحافظات، وينتشر فروع بنك التعمير والإسكان في كل مكان وخدماتهم متعددة ليس حجز الوحدات السكنية فقط.

رقم خدمة عملاء بنك التعمير والإسكان الخط الساخن يمكن التواصل على رقم خدمة عملاء بنك التعمير والإسكان الخط الساخن وهو 19995. رقم خدمة عملاء بنك التعمير والإسكان - الاتصال عليهم عبر الخط الأرضي 21270600 أو 26871357 أو 26871355. - إرسال رسالة عبر الفاكس فعليك إرساله عبر هذا الرقم: 26871359. - الذهاب إليهم عبر شارع المتحف بالمنيل عند جزيرة الروضة داخل القاهرة. - رقم الهاتف المحمول كان 23684670 أو 23684892 أو 23684982. - إرسال رسالة عبر الفاكس بواسطة هذا الرقم 23686269.

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