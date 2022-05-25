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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700074/يوسف-العوال-الثقافات-الأفريقية-تنبع-من-أصل-مشترك

قال يوسف العوال الباحث في العلوم السياسية والقيادي بحزب العدل إن الاحتفاء بيوم أفريقيا يضعنا كمصريين أمام مسئولية كبيرة، وهو ضرورية استمرار العمل على استعادة دور مصري في قارتها الأم، انطلاقا من النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في ذلك الشأن خلال السنوات الأخيرة.

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يوسف العوال: الثقافات الأفريقية تنبع من أصل مشترك

جاء ذلك خلال مشاركة "العوال" في احتفالية مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية لحقوق الإنسان" بمناسبة يوم أفريقيا الذي يوافق 25 مايو من كل عام، وذلك بمشاركة المنظمة الدولية للهجرة، وعدد من الشباب من مختلف الدول الأفريقية.

وتابع الباحث في العلوم السياسية أن الثقافات الأفريقية تنبع من أصل مشترك، وهو أن الأفارقة جميعهم من سلالة حام بن نوح، فقد جاء من نسله مصراييم أبو المصريين، وكوش أبو النوبيين وعدد من القبائل الأفريقية الأخرى، وكذلك فوت أبو القبائل الأمازيغية التي تنتشر في الشمال الأفريقي.

وأضاف "العوال" أن التاريخ المصري ملئ بنماذج التعاون واكتشاف القارة، فقد كانت بعثة حتشبسوت التجارية لبلاد بونت أحد تلك النماذج، كما كانت الرحلة التي أرسلها الملك نخاو الثاني أحد ملوك الأسرة 26 للدوران حول القارة واكتشافها مثالا حيا على الاهتمام المصري بالقارة منذ القدم.

الرئيس السيسي يهنئ الشعوب الإفريقية بـيوم إفريقيا

كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جموع الشعب الإفريقي بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.

ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “أهنئ جميع الشعوب الإفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا”.

وتابع: “هذا اليوم الذي يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا”.

وأكمل: وفي هذه المناسبة، أؤكد أن مصر ستظل تسعى جنبًا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها.

واختتم: وها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم، قائلا: فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار.