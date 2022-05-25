لمدة 8ساعات.. غدا قطع المياه عن هذه المناطق في الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 08:23 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق: (منشأة البكاري - الطوابق - المريوطية فيصل حتى منشأة البكاري - شارع فيصل من الطوابق للمريوطية).

يأتي ذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٧ /٥ / ٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي نهو أعمال إحلال وتجديد خط طرد ٨٠٠ مم رافع الصرف الصحي لمحطة منشأة البكاري، الأمر الذي يستلزم قطع المياه؛ لربط الخط الجديد على الخط القائم.

وأشار المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه تم البدء في إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي الخاص بمحطة صرف صحي منشأة البكاري، منذ عشرة أيام، لافتًا إلى أنه تم تغيير ١٢٥ متر طولي من الخط حتى الآن، دون التأثير على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، موضحًا استمرار أعمال الإحلال والتجديد حتى يوم الجمعة القادم.

وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.