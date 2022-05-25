انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة غدا (اعرف الأماكن والمواعيد)

جدة - نرمين السيد - وقالت محافظة الجيزة، فى بيان، إنه فى إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل بمختلف القطاعات قامت شركة مياه الشرب الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ خط بديل لخط طرد 800 مم رافع الصرف الصحى بمحطة منشأة البكارى نظرا لحدوث تأكل به.
وستضطر شركة المياه لقطع خدمة مياه الشرب لمدة 8 ساعات اعتبارا من العاشرة مساء غد الخميس، وحتى السادسة صباح الجمعة، لتنفيذ أعمال ربط الخط الجديد بشبكة الخطوط الخاصة بالمحطة.
وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (منشأة البكارى، الطوابق، المريوطية فيصل حتى منشأة البكارى، شارع فيصل من الطوابق وحتى المريوطية).
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الإنقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتسيير سيارات محملة بالمياه لأغراض الشرب عند الطلب على رقم طوارئ 125.
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