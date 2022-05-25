بطريرك الكاثوليك يرأس اليوم الثانى من اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الأربعاء، اليوم الثانى من الاجتماع النصف سنوى الدورى للمجلس، وذلك بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك، بالمعادى.





وشارك فى الاجتماع أصحاب النيافة والسيادة، الآباء الأساقفة والمطارنة، رؤساء مختلف الطوائف الكاثوليكية بمصر. يأتى اللقاء لمناقشة أحوال الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وأعمال اللجان الأسقفية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون، لخدمة الكنيسة والمجتمع. جدير بالذكر أن اجتماعات مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، تقام فى الفترة من الرابع والعشرين، وحتى السادس والعشرين من مايو الجارى.

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