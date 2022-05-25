مدبولى: الحكومة ستطلق مشروعات كبيرة مع توفير حزمة حوافز استثمارية

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء كلمته بتقديم العزاء فى مقتل عدد من أطفال مدرسة ابتدائية بجنوب ولاية تكساس فى الولايات المتحدة فى حادث إطلاق نار، أمس الثلاثاء، معربا عن مواساته لأسر الضحايا الأبرياء.

وخلال الاجتماع الذى شارك فيه أيضا ممثلو نحو 40 شركة أمريكية، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته بلقاء أعضاء غرفة التجارة مجدداً، وهو ما يتزامن مع الاحتفال بمئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا أن العلاقات الثنائية التى باتت تستند إلى شراكة استراتيجية قوية تتميز بالخصوصية والتنوع، وتهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة على صعيد حماية الأمن القومى الإقليمى وتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتى بعد أيام معدودة من مشاركة بعض الشركات الأمريكية فى الزيارة الأولى للبعثة التجارية الخضراء إلى مصر خلال الفترة من 14-17 مايو الجارى، والتى تُعد أحد أهم نتائج جولة الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة الذى انعقد فى نوفمبر 2021.

وأضاف أنه التقى بوفد البعثة التجارية الخضراء الذى ضم ممثلى نحو أربعين شركة أمريكية، كما أن اجتماع اليوم يعد دلالة واضحة على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتطلع لدفع العلاقات نحو آفاق أرحب من المجالات المختلفة بما يحقق المنفعة المشتركة، وبما يتسق مع العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر إلى غرفة التجارة الأمريكية فى واشنطن على تنظيم هذا الحدث، وكذا تنظيم زيارة البعثة التجارية الخضراء إلى مصر؛ لاستشراف فرص تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والإنشاءات، والطيران المدنى، والبنوك، والزراعة، والتحول الرقمى، والذكاء الاصطناعى، متطلعا للبناء على هذا التعاون لسرعة بدء تنفيذ مشروعات مشتركة فى تلك المجالات.

وقال رئيس الوزراء: إن علاقاتنا الاستراتيجية ترتكز على أسس قوية، حيث تعتبر مصر أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة فى أفريقيا، بمعدل تبادل تجارى تجاوز 9 مليارات دولار فى عام 2021، تمثلت فى صادرات مصرية قدرها 3.3 مليار دولار، مقابل واردات أمريكية قيمتها 5.8 مليار دولار، كما تقدر إجمالى الاستثمارات الأمريكية المباشرة بـ 24 مليار دولار، مما يجعل الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر فى مصر فى قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذا اللقاء يأتى فى ظل ظروف استثنائية يمر بها المجتمع الدولى، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من مسئولياتنا الوطنية والإقليمية، تبنت مصر إجراءات مسئولة وقوية، فبعد أن بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ سنوات، دأبت مصر على العمل من أجل تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموى الطموح، حيث نجحت الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها منذ عام 2016 فى تعزيز مرونة الاقتصاد المصرى، وأسهمت فى اجتياز تحديات وتداعيات جائحة "كورونا"، بل كانت مصر من الدول المحدودة التى حققت معدلات نمو اقتصادى إيجابية خلال الجائحة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الأوكرانية ألقت بتداعيات حادة على الاقتصاد العالمى، لم يكن الاقتصاد المصرى بمنأى عنها، فقد تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالمياً، والتدفقات المالية الخارجة من السوق المحلى، وتأثرت واردات القمح، وتوقف تدفق السياح الروس والأوكران الذين يشكلون نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه نتيجة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبى وأسواق المال الدولية؛ حيث قامت الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وقام البنك المركزى برفع سعر الفائدة.

ولفت إلى أن مصر تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولى لبدء مشاورات حول برنامج تعاون جديد يهدف إلى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، ومراعاة ما تحملته مصر من أعباء وتداعيات الأزمة العالمية الراهنة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: إنه استمراراً لالتزامنا الواضح بحماية المواطن المصرى وكفالة معيشة كريمة له، أطلقت الدولة فى مارس 2022 حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل للعمل على تخفيف جزء من الأعباء عن كاهل المواطن المصرى.

ودعا رئيس الوزراء الجانب الأمريكى للنظر فيما أعلنته الحكومة مؤخراً من خطة طموحة متعددة الأوجه للتعامل مع تلك الأزمة، لافتاً إلى أن محاورها تشمل تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

يضاف إلى ذلك ما قامت به الحكومة بشأن تحسين بيئة الاستثمار لتصبح أكثر جذباً من خلال تطوير الإطار التشريعى، ومكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التى تستثمر فيها، وجذب استثمارات جديدة بنحو 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص فى إدارة بعض أصول الدولة.

وأضاف أن محاور الخطة تتضمن أيضاً النهوض بالبورصة المصرية من خلال طرح عدد من أسهم شركات حكومية وشركتين تابعتين للقوات المسلحة هذا العام.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ المشروعات القومية مثل تطوير جميع القرى المصرية خلال بضع سنوات، بتكلفة إجمالية تتجاوز 700 مليار جنيه، وتبطين وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلومتر، وتحديث نظم الرى لأربعة ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، والانتهاء من تطوير شبكة الطرق الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر كانت دائماً مشاركاً فاعلاً فى سلاسل القيمة والإمداد العالمية بالنظر إلى موقعها الجغرافى المميز، وحجم الطلب المحلى الكبير والمتنوع، ووفرة العمالة الماهرة والمدربة، وبالإضافة إلى وجود قناة السويس التى يمر بها نحو 12٪ من حجم التجارة العالمية سنوياً، لافتاً إلى أنه وترسيخاً لذلك، تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين تقدم خدمات لوجيستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتسهم فى تحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، ومنطقة متكاملة ترتكز على التصنيع والنقل البحرى والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن وصول إجمالى حجم الاستثمارات داخل المنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، وإنشاء أكثر من 250 شركة فى مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلاً عن إقامة شراكات مع 15 مطوراً صناعيا داخل المنطقة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة مشروعات كبيرة فى مجالات مراكز البيانات العملاقة، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وأبراج الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبى.

وقال رئيس الوزراء: إن لقاءنا اليوم يكتسب أيضاً أهمية استثنائية كونه يأتى فى توقيت هام تتضافر فيه الجهود الدولية لدعم جهود مصر فى استضافة قمة المناخ العالمية COP 27 فى نوفمبر القادم، مشيراً إلى أن مصر تعتزم استثمار رئاستها القادمة للمؤتمر وقيادتها للعمل المناخى العالمى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وهى المجالات التى تتمتع فيها مصر بإمكانات هائلة تشكل نقطة انطلاق للتعاون بين مصر والولايات المتحدة وبناء شراكة مستمرة خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن التجربة المصرية فى مجال تحول الطاقة تعد نموذجاً يحتذى به فى الواقعية والطموح، لأنها نجحت فى الجمع بين تطبيق التكنولوجيا الجديدة فى مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية من النفط والغاز عبر استخدام عزل وتخزين الكربون، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة وزيادة نسبتها فى مزيج الطاقة المستخدم، وهو الأمر الذى تسعى مصر لتوظيفه من أجل التوصل إلى توافق بين الرؤى المتعارضة للدول الصناعية والنامية خلال مؤتمر قمة COP 27.

وأوضح أن استراتيجية مصر فى مجالات الطاقة المستدامة وإنتاج الهيدروجين تهدف إلى تحقيق طفرات غير مسبوقة فى إنتاج الطاقة من المصادر الجديدة والنظيفة والتوسع فى استخدام الهيدروجين الأخضر خلال المرحلة القادمة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، مع طرح الفرص المتاحة للاستثمار فى تلك المجالات، خاصة الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، بمختلف مناطق مصر، وقد وقعت الحكومة مذكرات تفاهم مع شركات عالمية تعهدت بضخ استثمارات تصل إلى 40 مليار دولار بحلول 2030 لكى تصبح مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الطاقة يحظى بأولوية مطلقة على قائمة الخطة الاقتصادية المصرية، حيث تسعى مصر إلى التحول إلى مركز إقليمى للطاقة وتأمين مصادر متنوعة من الطاقة، من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والمتجددة، وقد شمل ذلك إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى سبتمبر عام 2020 ليصبح منظمة دولية حكومية تسهم فى تطوير التعاون فى مجال الغاز الطبيعى ويحقق الاستغلال الأمثل لموارده، ويهدف المنتدى إلى إنشاء سوق غاز إقليمية، وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء، وتسريع الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية، من خلال تصدير الطاقة الكهربائية الفائضة فى مصر إلى دول الجوار العربى والأفريقى وتحقيق الربط الكهربائى مع القارة الأوروبية عبر كل من قبرص واليونان، بما يتبع توفير مصادر طاقة موثوقة ونظيفة إلى الدول الأوروبية فى مرحلة شديدة الحساسية على ضوء تحديات أمن الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولى بمشاركة القطاع الخاص الدولى فى تمويل جهود مكافحة تغير المناخ لجسر الفجوة التمويلية الكبيرة فى هذا المجال، وإتاحة مساحة أكبر للشركات الدولية وفق ضوابط ومعايير محددة للمشاركة فى فعاليات قمة COP 27، لافتاً إلى أن مصر نجحت فى الاتفاق مع عدد من الشركات الدولية الرائدة فى هذا المجال، لرعاية المؤتمر وتنظيم فعاليات على هامشه، ومؤكداً تطلع مصر إلى دعم ومشاركة القطاع الخاص الأمريكى فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة باعتباره أحد أوجه التعاون الواعدة خاصة فى ظل وجود شركات مصرية لها خبرة طويلة فى هذا المجال.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن مصر نجحت فى إصدار السندات الخضراء كأول دولة فى منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، وبما يساهم فى بناء مستقبل أفضل ليس لبلدينا فقط وإنما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لكافة الدول المشاركة.