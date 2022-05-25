أسيوط: توريد 121 ألف طن قمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ -فى تصريح اليوم الأربعاء- متابعته اليومية لأعمال حصاد وتوريد محصول القمح، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائى.

وأشار إلى اتخاذ خطوات جادة لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين ويكون هناك حوافز ودعم مادى للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول لزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلى تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.

ووجه بضرورة وجود خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم على أن يتم التعامل الفورى لإزالة أى شكاوى قد تحدث فى هذا الشأن أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة.

من جانبها، أضافت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط انتاجية 18 أردبا للفدان، حيث يبلغ كمية المستهدف 403 آلاف طن، لافتة إلى التنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومسئولى البنك الزراعى المصرى والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات.