غدا..نقل النواب تناقش موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2022\2023

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /700076/غدانقل-النواب-تناقش-موازنة-هيئة-قناة-السويس-للعام-المالي-20222023

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعها غدا الخميس، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022\2023، لهيئة قناة السويسـ بحضور الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس .

دوت الخليج

نقل النواب تناقش موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2022\2023..غدا

هذا ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب علاء عابد ،على الموازنة الخاصه بديوان عام وزارة النقل والتي للعام المالي ،وصلت الي ٤٢،٠٦٢،٠٠٠ مليون جنيه، ووصلت الخطة الاستثمارية ٥٠،٠٤٤،٠٠٠ للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

واشاد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، بموازنه ديوان عام وزارة النقل، بتحقيقها فائض وزيادة في الارادات بنسبه ٢٠٪؜ متمنيا ان تحذوا كل الهيئات حذو ديوان عام الوزارة .

واشار علاء عابد الي ان دورنا كنواب عن الشعب، وسلطة تشريعية هو التعاون التام مع السلطه التنفيذيه وليس المراقبه فقط، واللجنه تتبع نهج مساعدة السلطة التنفيذيه، ونحن داعمين للحكومه والجميع يعمل من اجل مصلحه المواطن المصري.

ومن جانبه اثني النائب الدكتور جمال السعيد، زيادة ايرادات تتجاوز ٢٠ % قائلا: ان هذا رقم كويس ولكن نامل في زيادته، مشيدا بزيادة الحوافز لايجابيه للمتميزين، ونحن مع الحوافز الاضافية لاضافة المنافسة النزيهه بين العاملين.