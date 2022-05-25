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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /700073/رئيس-حزب-العدل-الحوار-الوطني-مهم-لخلق-مجتمع-سياسي-صحي-ولإيجاد-سياسيين-حقيقيين-والمشاركة-فيه-اختبار-للجميع

أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اصل السياسة هو الحوار، وذلك لخلق مجتمع سياسي، ووجود سياسيين حقيقيين يستطيع المواطنون التفاعل معهم، موضحا أن الدلالة هي نهاية مرحلة الحرب على الإرهاب والحرب، لافتا إلى أن الدولة مرت بفترة استثنائية تطلت اجراءات استثنائية.دوت الخليج

الحوار الوطني مهم لخلق مجتمع سياسي صحي

وأوضح عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، خلال لقاءه ببرنامج" اليوم" علىفضائية DMC، أن دعوة الرئيس عبد لافتاح السيسي، تستهدف بناء دولة ديموقراطية وطنية حديثة، وليس فقط جمهورية جديدة، مضيفا، " أننا نحتاج لنظام سياسي ديمقراطي نابع من داخل الدولة المصرية.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كل الأحزاب السياسية المعارضة، وفى القلب منها حزب العدل، رحبت بالحوار، موضحا أن دعوة الرئيس السيسي للحوار، خلال حفل افطار الأسرة المصرية، تعتبر ضمانة متساوية للجميع للمشاركة فى الحوار بحرية ، بدون أغلبية ومعارضة، وذلك لطرح افكارهم، و لكيفية وضع اسس المرحلة الجديدة للبناء والاستقرار.

شروط الحوار الوطني

وتابع رئيس حزب العدل، أن المشاركة فى الحوار الوطني، لحظة اختبار للجميع وتتطلب الصبر، مشيرا إلى أن عدم وضع شروط مسبقة للحوار، ولابد من مشاركة كل الاطراف للخروج برؤية شاملة قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن اطروحات الحوار الوطني مازالت كلية، وأن كل حزب لديه برامج سياسية، ولكن التغيرات الجديدة، اضبحت تتطلب مراجعات للبرامج السياسية وفق الواقع الجديد.