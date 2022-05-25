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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /700071/بشتاقلك-كل-يوم-عن-التاني-زوجة-أحمد-السقا-تحيي-ذكرى-ميلاد-والدها-محمد-الصغير

حرصت المذيعة المصرية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا على إحياء ذكرى ميلاد والدها محمد الصغير الذي رحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد إحياء زوجة أحمد السقا لذكرى ميلاد والدها.

مها الصغير تفتقد والدها

نشرت الصغير صورة تجمعها بوالدها عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وكتبت عليها: "عيد ميلادك يا حبيبي النهاردة.. في الجنة إن شاء الله، نسألكم الفاتحة لأبويا حبيبي.. كل يوم بشتاقلك عن التاني".

على الصعيد الاخر، نشرت الإعلامية مها الصغير ، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مها الصغير، في الصورة وهى تمارس التمارين الرياضية الشاقة، مستعرضة رشاقتها.

يذكر أن الإعلامية مها الصغير - زوجة الفنان أحمد السقا - نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام، في أول ظهور لها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت مها الصغير، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام داخل منزلها وهي تقبل كلبها، وتحتضنه.

وفاة محمد الصغير

جدير بالذكر أنه، توفي محمد الصغير، خبير التجميل ومصفف الشعر الشهير، ووالد زوجة الفنان أحمد السقا اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا.

محمد الصغير أحد أشهر مصففي الشعر في مصر.

ونعي الفنان أحمد السقا حماه وقال "توفي إلي رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير الرجاء بالدعاء له بالرحمة."

محمد الصغير، صاحب الاسم الكبير في عالم التجميل، وضع بصمته الإبداعية مع عدد كبير من الفنانات.

معلومات حول محمد الصغير

بدأ مهنته فى عمل الكوافير فى سن صغير مع خاله فى محل كوافير حريمى فى منطقة مصر الجديدة، صفف شعر الأميرة فوزية زوجة الأمير فواز أمير منطقة الرياض ومكة التي جاءت إلى مصر لحضور حفل أم كلثوم، ثم عرفته على "ألكسندر" أشهر كوافير في العالم.

ترك المدرسة وهو فى الصف الثانى الإعدادى، عمل في بداية مشواره بدون أجر إلى أن حصل على الأوراق الرسمية والرخصة، ثم قرر العودة إلى مصر، افتتح أول كوافير فى هليوبوليس بشيراتون عام 1980.