 سعر طن الورق يرتفع لـ1500 دولار..والهيئة الوطنية للصحافة:ندرس تحويل إصدارات جديدة من ورقي لإلكترونى وتقليل عدد الصفحات«صور»

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /700069/سعر-طن-الورق-يرتفع-لـ1500-دولاروالهيئة-الوطنية-للصحافةندرس-تحويل-إصدارات-جديدة-من-ورقي-لإلكترونى-وتقليل-عدد-الصفحاتصور

تساءلت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، عن موقف الهيئة الوطنية للصحافة فى معالجة مشكلات المؤسسات الصحفية ومستلزمات الإنتاج والورق فى ظل ارتفاع الأسعار، وهل سيتم تقليص عدد صفحات الجرائد فى المؤسسات الصحفية القومية؟.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة درية شرف الدين، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 22/23، فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة.

ورد عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قائلا: "يوجد احتياطى للورق يكفى لأربعة أشهر قادمة وقد يكفى لشهر ديسمبر المقبل، فأغلب الورق من مصانع أوروبية ونتيجة لأسعار الطاقة والمشاكل الاقتصادية بدأت مصانع تغلق، فسعر طن الورق فى السنة الماضية كان 500 دولار، والسنة الحالية 1500 دولار".

طن الورق يرتفع لـ1500 دولار..والهيئة الوطنية للصحافة: ندرس تحويل إصدارات جديدة من ورقي لإلكترونى وتقليل عدد الصفحات

وتابع: "الجرائد المسائية حولناها إلى إلكترونية، ونحاول فى خطتنا فى القادم أن يتحول جزء من الإصدارات من ورقي إلى إلكترونى، وتم تخفيض عدد الصفحات، كانت 24 صفحة وحاليا معظم الجرائد 16 صفحة، كما نحاول عمل مواءمة بين الإعلان وعدد الصفحات".

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه منذ عامين تم تأسيس استثمارات لدعم المؤسسات الصحفية، وجميع الأصول والأراضي كانت مسحوبة من المؤسسات، مشيرا إلى أرض مؤسسة الأهرام في التجمع، لافتاً إلى أنه تم استرداد الأرض لإنشاء مشروع النادي بمشاركة مع مستثمر .

وأشار إلي مشروع أخبار اليوم في 6 أكتوبر، وأوضح أن الهدف من الاستثمارات هو دعم المؤسسات وتوفير الموارد اللازمة والتي تحتاجها المؤسسات. وتابع الشوربجي: هناك تحديات وشهدنا نقص في المستلزمات والأحبار وخاصة في ظل المشكلات التي تشهدها الشركات الأوروبية في مجال الطاقة .و كشف عن استراتيجية للمحتوى الصحفي، قائلا: "قللنا السنة الماضية الخسائر ١٠٪؜".