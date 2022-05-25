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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /700068/النائب-أحمد-محسن-مصر-تعاملت-مع-ملف-حقوق-الانسان-بنظرة-شاملة-تشمل-التعليم-والصحة-والخدمات

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تعاملت مع منظومة حقوق الإنسان بشكل شامل، انطلاقا من أن حقوق الانسان ليست فقط حرية الرأي والتعبير، ولكنها الحق في الصحة والتعليم والبنية التحتية الجيدة وفرصة العمل المناسبة والمشاريع التي تخطو بالوطن للأمام حتى لا تتعثر خطواته.

دوت الخليج

النائب أحمد محسن: مصر تعاملت مع ملف حقوق الانسان بنظرة شاملة تشمل التعليم والصحة والخدمات

ونوه محسن، في تصريحات له اليوم، بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية والعديد من الوفود البرلمانية خلال لقاءاتها وفود أوروبية وأمريكية لتوضيح الحقائق بشكل كامل، فيما يتعلق بملف حقوق الانسان في مصر. خصوصا وأن هناك منظمات أجنبية مغرضة، على عداء بكل ما يتم في الوطن وترى الصورة دائما بشكل مقلوب للتحريض ضد الوطن.

كما نوه عضو الشيوخ، بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وما يتم من انجازات في ملف العفو الرئاسي، وهو ما يؤكد أن البلاد قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة حقوق الإنسان ولديها تحديات تعمل عليها في هذا الإطار.

واختتم النائب احمد محسن بالتأكيد على أنه ليس هناك شىء في مصر، يريد أحد إخفاءه، وهناك آليات عدة لتفعيل القانون والمحاسبة، مشددا على أن مصر تعيش عصرًا من التنمية الشاملة وقوة الدولة التي تعيد الانضباط لكثير من الأمور والقضايا.