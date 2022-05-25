بالمعهد العالي للفنون المسرحية.. الفنان مجدي كامل يناقش رسالة الدكتوراة غدًا

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /700065/بالمعهد-العالي-للفنون-المسرحية-الفنان-مجدي-كامل-يناقش-رسالة-الدكتوراة-غدا

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل مناقشة الفنان مجدي كامل لرسالة الدكتوراة الخاصة به

رسالة دكتوراة مجدي كامل

وتتم المناقشة غدًا الخميس ويناقشها كل من الدكتور أشرف زكى مناقشًا ومقررًا، ود.سمير حسين المصيلحى، ود.سحر أمين، وذلك بقاعة مندور بالمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

ومن الجدير بالذكر، أن كشف الفنان مجدي كامل الفترة الماضية عن تعرض نجله عادل كامل لاصابة مبالغة في وجهه، يبدو أنه أصيب بها أثناء أدائه أحد المباريات في نادي الزمالك الاماراتي.

إصابة نجل مجدي كامل

جاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للفنان مجدي كامل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، على خاصية «ستوري»، إذ نشر صورة لإصابة نجله بالتشيرت الخاص بالنادي، وعلق عليها، قائلا: الحمدلله على المكسب وتصدر الدوري.. وقدر الله وما شاء.

وكان أعلن عادل، نجل الفنان مجدي كمال والفنانة مها أحمد، تعاقده مع نادي الزمالك الاماراتي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فكتبمعربا عن سعادته: «الحمد الله الذي تتم بنعمتة الصالحات ، تم التعاقد مع نادي الزمالك الاماراتي، خطوة جديدة و مشوار جديد و حلم جديد، توكلت علي الله يارب كرمك و توفيقك و نجاحك في اللي جاي ان شاء الله دعواتكم».

معلومات حول الفنان مجدي كامل

ولد الفنان مجدي كامل محمد عبد المجيد سنة 1970، في القاهرة، ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية برفقة الفنان أحمد السقا والفنان محمد سعد، وبدأ في الظهور على الشاشات من قبل تخرجه من المعهد، حيث أستعان به المخرج عاطف الطيب في دور صغير في فيلم تم عرضه عام 1992، وهو دماء على الأسفلت، بعدها تخرج كامل من المعهد بتقدير جيد جدًا وأصبح معيدًا في المعهد العالي للفنون المسرحية.

مجدي كامل في السنيما والتليفزيون

ظهر في العديد من الأفلام السنيمائية في أدوار مهمة، فقام ببطولة مسلسل ماريونت، وقدم شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مسلسل العندليب، عن قصة حياة العندليب عبد الحليم حافظ، وكانت آخر أعماله الدرامية حتى الآن هو مسلسل الطوفان

وفي السنيما.. شارك مجدي كامل في أفلام معروفة، مثل: بوحة وابن القنصل، وكان من أبرز أدواره هو الأبن الأكبر للزعيم عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية.