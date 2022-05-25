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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /700072/وزارة-الداخلية-ضبط- 413- قضية-تموينية-بمضبوطات-بلغت -قرابة-60- طن-مواد-غذائية-وغير-غذائية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (413) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (60) طن مواد غذائية وغير غذائية.

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فى مجالى حجب السلع الإستراتيجية و الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (23) طن. وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من (37) طن.

فى مجال قضايا المخابز تم ضبط (610) قضية من بينها (169) قضية "خبز ناقص الوزن" و (140) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".فى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (10) قضية بمضبوطات بلغت أكثر من (285) طن أقماح محلية.

وكانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قد قامت بعدة حملات تفتيشية مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى (#الجيزة- #القليوبية).. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها بمجال حماية الثروة الزراعية حيث المخصبات الزراعية: ضبط (مخزنين بدون ترخيص - شركة) بمضبوطات بلغت (5٫040 طن مواد غذائية بدون ترخيص – 64 طن بولسترين حبيبات بلاستيك بدون ترخيص – 15 طن مسحوق ومنظفات منزلية بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية) بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وزارة الداخلية: ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 60 طن مواد غذائية وغير غذائية

فى مجال حماية البيئة الصحة العامة: ضبط (4 مصانع بدون ترخيص) لإنتاج وتبعئة المشتقات البترولية ولإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها لخام البلاستيك ولإنتاج الأحذية.. بمضبوطات بلغت (87٫8 طن مواد خام ومنتج نهائى "مشتقات بترولية " - 22٫5 طن و2250 قطعة مواد خام ومنتج نهائى "مخلفات بلاستيكية") بنطاق محافظة القليوبية. المواد الغذائية: ضبط (مصنع عشوائى لإنتاج وتعبئة الزيتون المخلل بدون ترخيص).. بمضبوطات بلغت (19 طن مواد غذائية"زيتون مخلل") بنطاق محافظة القليوبية.