الصحة تحذر الحوامل والأطفال من «جدري القرود»: أكثر الفئات عرضة للإصابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:25 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية السيطرة على مرض جدري القرود، موضحة خلال تقرير رسمي لها أن السيطرة على مرض جدري القرود تأتي باتباع الأفراد التدابير الصحية والوقائية مثلما كان يتبع مع فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وعدم مخالطة الأشخاص المصابين بفيروس جدري القرود.

وتابعت الوزارة أنه في حال ظهور أي حالة مصابة بفيروس جدري القرود تعزل الحالة لمدة تصل لـ21 يوما، وتتبع المخالطين ومعالجة الأعراض، مشيرة إلى أن لقاح الجدري يقي من الإصابة بفيروس جدري القرود بنسبة تصل لـ85%، ولكن اللقاح لم يعد متاحا بسبب اختفاء مرض الجدري منذ فترة طويلة عن العالم.

وأضافت الوزارة، أن هناك إجراءات متبعة وتشديد على الحجر البيطري لمتابعة الموانئ والمنافذ والمطارات، وتوعية الأطباء بالمرض والأعراض والتشخيص وكيفية تجنب الإصابة.

وأشارت إلى تجنب التعامل مع الحيوانات خاصة القوارض، وطهي اللحوم جيدا وتطهير الأسطح.

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بجدري القرود، أوضحت الوزارة أن السيدات الحوامل بالإضافة للأطفال هم أكثر فئة معرضة للإصابة بمرض جدري القرود.

أما أعراض مرض جدري القرود، تبدأ بارتفاع درجة الحرارة، إسهال، صداع، ظهور طفح جلدي على الوجه، وبعد مرور 3 أيام يظهر طفح الجلدي على باقي أجزاء الجسم.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين في حال ظهور أي أعراض من ما ذكرت ضرورة التوجه الي مستشفيات الحميات فورا، لافتا إلي التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 أو من خلال مناصتها المختلفة علي مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالمرض والرد عليها من مصادرها الرسمية.