صندوق التنمية الحضرية ومحافظ الغربية يبحثان تطوير المناطق غير المخططة

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اليوم، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بمقر صندوق التنمية الحضرية، وذلك لاستعراض موقف تطوير المناطق غير المخططة ومتابعة المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بالمحافظة.





وصرح المهندس رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة البدء فى التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وتم اعتباره مشروع قومى لكل المصريين، ونحن نتشارك مع كل المحافظات لتفعيل المبادرة، مضيفا أنه بما أن محافظة الغربية حصلت على دعم غير مسبوق بمبلغ 415 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية، وذلك ضمن خطة التنمية فى المناطق غير المخطط لها على مستوى المحافظات.

وأشاد صديق، بجهود محافظ الغربية ونائبه فى الإشراف على المشروع ورفع نسب الإنجاز فى الأعمال، ورفض استلام بعض الأعمال الغير مطابقة للمواصفات، موضحا أن محافظة الغربية من أولى المحافظات التى بدأت بتطوير المناطق العشوائية، مضيفا أن هناك خطة طموحه لتطوير عواصم مدن المحافظات وستحظى الغربية باهتمام كأولى المحافظات فى تطوير عاصمة المحافظة.

من جانبه، أكد رحمى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال بهذه المناطق وجارى أعمال السليمات الابتدائية لهذه المناطق وهى مناطق (العجيزى- سيجر- السلخانة- قحافة وعلى أغا) بطنطا، ومناطق (التوبة خلف مسجد المحجوب- منطقة الخبى - أبوالقاسم- سكة طنطا وعزبة خضر) بالمحلة الكبرى.

وتقرر تنفيذ عدد من المشروعات ببعض المحافظات كأولوية عاجلة والتى منها مشروع منطقة العجيزى بمدينة طنطا ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتوضيح الموقف التنفيذى المتسارع لأنهاء هذا المشروع فى الفترة القادمة.

ومن المقرر إنشاء مشروع إسكان متكامل على أرض المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى، وحرصا من الدولة على استقرار هؤلاء الشاغلين فقد صدرت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التفاوض معهم يما يحقق صالحهم وصالح المشروع.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومحافظ الغربية قد التقيا بوفد من قاطنى منطقة المستعمرة للاستماع إلى مطالبهم وتحقيقها، وتطرق الاجتماع لموقف الإجراءات التى تمت فى تطوير منطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى حيث أنه مدرجة فى المرحلة العاجلة لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.