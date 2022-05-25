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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700066/روح-الروح-حمادة-هلال-يطرح-أحدث-أغانيه-عبر-يوتيوب

دوت الخليج يرصد طرح أغنية روح الروح للفنان حمادة هلال.

أغنية روح الروح

أغنية روح الروح، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وإخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية روح الروح حمادة هلال

يا اللي بتتقل علي لخص يلا وتعال ليه كل ما اقول باحبك تترد الحب اشتغاله قلبي من يوم ما حبك مش عارف اوصف له حال بيتك ده حضني ولو مشيت هيجيء لي قرار ازاله لا والف لا انا مش هقبل الا بك لا تبعد ايه غصبن عنك انا لي فيك بص هقولها بصراحه

ومش هاجيبها بشكل شيك احسبها زي ما تحسبها بالعافيه انا هبقى لك اسمع يا روح الروح مش هاسيبك مني تروح لو فكر تخرج من قلبي مش هتلقى قلبك مفتوح بص هاقول لك ايه ولا اقول وتمشي عليه انت لي لوحدي وبس وما تسالش ازاي وليه اسمع يا روح الروح مش هاسيبك مني تروح هتفكر

حمادة هلال يتألق في المداح

وعلى الصعيد الآخر، حقق حمادة هلال نجاحا ساحقا في الماراثون الرمضان المنصرم من خلال مسلسل "المداح أسطورة الوادي"، وشاركه البطولة كل من الفنانة هبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبورية، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل "المداح أسطورة الوادي" تتناول الفكرة التي طرحها الجزء الأول من المسلسل ولكن في مساحة أكبر وأعمق، وفيها يحاول "صابر" العثور على الحقيقة بشأن ما يسمعه ويراه من العالم الآخر، وذلك بعد أن سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية، وخاصة الذين تعرضوا لأمور السحر أو يعانون من المس الشيطاني .

وينطلق مرتحلًا بين البلدان والوديان محاولًا معرفة حقيقة ما يسمع، ومعرفة ما إذا كان ذلك خدعة شيطانية من عالم الجن أم هبة ربانية، وخلال رحلته تتوالى الأحداث يصادف العديد من المفاجآت.