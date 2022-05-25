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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700060/أول-ظهور-لـ-بوسي-و-زوجها-في-شهر-العسل-صور

دوت الخليج يرصد الظهور الأول للفنانة بوسي وزوجها من شهر العسل.

بوسي رفقة زوجها

ظهرت بوسي في أحضان زوجها هشام ربيع بشعر منسدل دون ميكاب، وأطل الأخير بكاب وعلامات السعادة تبدو على وجههما.

حفل زفاف بوسي

و كان حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف المطربة بوسي على مصفف الشعر هشام ربيع، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى منهم: مصطفى حجاج، كاريكا، وهنادى مهنى وزوجها أحمد خالد صالح، ومحمد رحيم، ووفاء عامر، وريم البارودى، ميرهان حسين، الإعلامية منى عبدالغني

وتألقت المطربة الشعبية بوسي، بإطلالة جذابة وأنيقة إذ ارتدت فستان من توقيع المصمم هاني البحيري،حيث تميزبالتطريز وذو ذيل وطرحة طويلة، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها، واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

احتفلت الفنانة بوسي، مساء الأحد، بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، حيث انتشر فيديو من حفل الزفاف أثناء غضب العروسة، وتعليقها على إنهاء الزفاف بدون إتمامه.

انفعال بوسي في حفل زفافها

وظهرت الفنانة بوسي من خلال الفيديو غاضبة، أثناء فقرة إلقاء بوكيه الورد الخاص بالعروسة، حيث لم يظهر زوجها بجانبها، معلقة: «علي الطلاق أبوظ الجوازة عادي، أنا هربانة مني».

على الصعيد الآخر، كانت اخر أعمال بوسي الغنائية «أبيع الدنيا» كلمات و الحان: عزيز الشافعي التوزيع الموسيقي: احمد عادل مكس و ماستر: هاني محروس جيتار: مصطفي اصلان ايقاع: احمد عيادي ناي: أحمد خيري صولو اورج: محمود شاهي فوتوغرفيا: كريم نور ميك اب: شريف تانيوس مساعد الفنانة بوسي: حسين مصممة الازياء: مايا حداد

وتقول كلمات الأغنية:

انا ابيع الدنيا .. عشانك انت يا روحي ف ثانيه مش عايزه خالص حاجه تانيه انت م الدنيا تكفي .. حضنك بس اللي يدفي مطمنه و انت ف صفي بايعاهم بايعه .. من غيرك ضايعه ينادوني .. اقول مش جايه و معاك ف الراحه و ف الجايه و ف اي حوار تالقيني جايه رمياهم راميه شوف نارهم حاميه يشوفوني.. يقولولي حلوه و عيونك انت الحلوه