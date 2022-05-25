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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700059/محافظ-الغربية-يكرم-130-من-شهداء-ومصابي-العمليات-العسكرية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أركان حرب أشرف محمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب، 130 من شهداء ومصابي العمليات العسكرية وضحايا الحرب من محافظة الغربية وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى الشهيد والمحاربين القدماء، بحضور العميد أركان حرب محمد منصور المستشار العسكري بالمحافظة.

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بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، وكلمة للشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف بالغربية عن منزلة الشهيد، تلاها أبيات من الشعر عن الشهيد قدمها الشاعر ياسين خضر بالإضافة إلى عرض فيديو عن شهداء القوات المسلحة.

القوات المسلحة تحرص على تكريم أسر الشهداء

ونقل اللواء أشرف محمد شريف تحيات الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور الكريم، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على تكريم أسر شهداء الجيش المصري الذين قدموا أرواحهم وسطروا بدمائهم الذكية ملحمة من البطولات من أجل أن تصل مصر إلى بر الأمان وأن يستمر شعبها في النهوض وتحقيق التنمية الشاملة.

وبعث محافظ الغربية التحية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي أطلق الجمهورية الجديدة والتي تهتم بكافة شرائح المجتمع وعلى رأسها الشهداء وذلك لإيمانه الشديد بمنزلتهم ودورهم في خدمة هذا الوطن.

كما وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل الذين يبذلون كل غالٍ ونفيس من أجل الحفاظ على تراب الوطن، مشيراً إلى أن أهالي وأسر الشهداء لهم منا كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم وذويهم من تضحيات من أجل رفعة الوطن، داعياً المولى-عز وجل- أن يجعله في ميزان حسناتهم.

واختتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية وتكريم أهالي الشهداء ومصابي العمليات العسكرية والسلام الجمهوري .