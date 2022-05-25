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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700058/كرم-جبر-الدولة-تولى-أهمية-كبيرة-لدعم-إعلام-الطفل-والارتقاء-بالمختصين-بقنوات-الأطفال

خلال مشاركته فى اجتماع إعلام البرلمان اليوم..

عرض كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التقرير السنوي الرابع عن نشاط المجلس والأداء الإعلامي على مجلس النواب ممثلا فى لجنة الثقافة والإعلام، وطلب من اللجنة عقد جلسة لمناقشة التقرير وإبداء ملاحظات الأعضاء بشأنه.

دوت الخليج

كرم جبر: الدولة تولى أهمية كبير لدعم إعلام الطفل والارتقاء بالمختصين بقنوات الأطفال

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023، فيما يخص المجلس الأعلي للإعلام، بحضور كرم جبر.

وأكد كرم جبر، على أن الدولة تولى أهمية كبير لدعم إعلام الطفل، وهناك تكليف للمجلس للارتقاء بالمختصين بقنوات الأطفال، مشيرا إلى أن الدولة طلبت دراسة عن الاهتمام بإعلام الطفل وبرامج أطفال، وأهمية تعظيم الهوية الوطنية والانتماء فى المدارس.

وأشار جبر، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر التقرير السنوي الرابع عن نشاط المجلس، والذى تضمن نشاط المجلس في عام و تقرير لجنة الشكاوى وإصدار التراخيص وتقنين الأوضاع ودور المجلس في دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة ودوره في دعم قضية الوعى وقضية المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة والاستراتيجية الإعلامية لعام 2022.

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بحضور كرم جبر رئيس المجلس، وصالح الصالحي، وكيل المجلس، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وأوضح أن التقرير يخص 16 برنامج يتم تنفيذها وقضايا عديدة وما تم تنفيذه فيها، والدراما الرمضانية، ومبادىء وأكواد يجب مراعاتها، وأكواد عن احترام المرأة.

وردا على سؤال بشأن حلقة فى أحد المسلسلات تم حذفها، قال إن الحلقة التى كانت عن زنا المحارم عرضت على الرقابة وكتبوا ملاحظة أن حلقتين أو ثلاثة يتم حذفها، وبعض القنوات عرضت بدون حذف وتم التنبيه والحذف، والتعامل مع هذه التجاوزات والفترة القادمة سيكون هناك إجراءات مع الإعلانات والبرامج الطبية.

وتابع جبر: صدر قانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الطبية فى عام 2017 ولم تصدر لائحته التنفيذية وحاليا يتم دراسة القانون لأنه صدر قبل قانون هيئة الدواء المصرية، وهناك مجموعة قنوات على نايل سات تتبعنا، وهناك قنوات أخرى أكثر من 400 قناة ليست على نايل سات ليس لى سلطة عليها، وأنا كمجلس أقدم معلومات إرشادية ودورنا التنظيم وليس صناعة الإعلام".

واستطرد: "التقرير يتناول قضايا مهمة جدا، ونحتاج إلى جلسة موسعة نتناقش فيها، وخلال أيام قليلة إرسال لينكات برامج الآباء كيفية التعامل مع الأطفال".

وقال جبر: "اعتمدنا 3.5 مليون للتدريب، ونقل لنا تكليف تدريب الصحفيين الأفارقة".

من جانبها، قالت درية شرف الدين، رئيس اللجنة، إنه لابد أن تكون هناك اهتمام كبير بإعلام الطفل، وأن يتم توجيه القنوات بأن يكون فيها برامج أطفال وبرامج شبابية، فحالياً ليس لدينا وزارة إعلام ونتعامل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره بديلها".

كما تحدث النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "نقدر دور المجلس الأعلى للإعلام، وجهوده منذ إنشائه، وأتمنى أن يتم الاهتمام بالتدريب، ومزيد من الاهتمام بقضية الوعى الوطني".

وقالت النائبة هند رشاد، وكيل لجنة الثقافة والإعلا: "سعيدة أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذكر موضوع برامج الأطفال وبناء وعيهم، نحتاج لتكثيف الاهتمام بإعلام الطفل وتوعية أطفالنا".