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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700057/تعليم-القليوبية-إعلان-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-أول-يونيو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الاربعاء، أن أعمال تصحيح الامتحانات ما زالت جارية، وبعد الانتهاء من التصحيح، سيتم البدء في أعمال رصد ومراجعة الدرجات، وستكون النتيجة معلنة خلال أول 10 أيام من شهر يونيو،وذلك بعد اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة، حيث تتم مراجعة كراسات الإجابة ورصد الدرجات بصورة منتظمة وبدقة عالية مع المتابعة الجادة والمنتظمة لرئيس الكنترول لجميع أعضاء الكنترول، مؤكدا الالتزام بالمواعيد صباحا ومساء. توزيع درجات مواد الترم الثاني.

توزيع درجات مواد الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة. - مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

يشار أن طلاب الصف الثالث الإعدادي انتهوا من أداء الامتحانات منذ 19 مايو ، والتي بدأت 14 مايو الجاري .