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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700053/قريبا-رامي-صبري-يشوق-الجمهور-لـ-أغنيته-الجديدة-هي

شوق المطرب رامي صبري متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، لأغنيته الجديدة التي من المقرر طرحها قريبًا، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم تشويق رامي صبري الجمهور لأغنيته الجديدة

أغنية رامي صبري الجديدة

والأغنية بعنوان “هي” وعلق رامي صبري على المنشور أنها ستطرح قريبًا على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، الأمر الذي جعل المجهور في حالة من الحماس الشديد، وكانت معظم التعليقات كالتالي: “منتظرين جدًا”.

ومن الجدير بالذكر، أن أعلن المطرب رامي صبري عن موعد حفله الجديد في دبي، وذلك ضمن فاعليات موسم جدة في صيف 2022، ومن المقرر أن يقدم خلاله عدد من أغنياته المميزة ومتوقع أن يحظى الحفل بشعار “كامل العدد”.

حفل رامي صبري بدبي

ونشر رامي صبري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام موعد الحفل، والذي من المقرر أن يُعقد بداية شهر يونيو، وعلق رامي صبري: “ألتقي مع جمهوري الحبيب في جدة يوم 1/6/2022 جاهزين ؟ #مسرح_ليالينا”.

ويقدم رامي صبري خلال حفله في جده الأغنيات الأتية: "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا"، فضلا عن أغنياته الجديدة مثل “لسة الكلام زعلان”، “ومع نفس”، “حكايات”، وغيرها من الأغنيات التي تلقى روجا لدى متابعيه.

وكان من المقرر أن يتعاون رامي صبري ورامي جمال وفرقة مسار اجباري بمدينة نصر في مركز المؤتمرات، اذ كان سيقدموا كلا منهما باقة من أروع أعمالهم الغنائية، ولكن لأسباب لم يعلن عنها يستمر تأجيل الحفل بشكل مستمر، خاصة وأنه حفل لنجوم كبار وفرقة حققت نجاحا كبيرا.

آخر أعمال رامي صبري

وكانت آخر أعمال الفنان رامي صبري كانت أغنية «مع نفسي» والذي ظهر كليبها في جو صيفي مبهج، يتميز ببعض المناظر الطبيعية والديكورات الريفية البسيطة، مع المزج بينها وبين الجو الأروبي، مما أطفى روح مختلفة على هذا الكليب، وظهرت الموديل التي تشارك صبري في الكليب بعدد من الإطلالات، منها الصباحية الناعمة، ومنها الكاجوال التي تميل إلى الجراءة والحدة.