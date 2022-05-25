لحظة وصول بعثة الأهلي مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 06:29 مساءً - وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة النادي الأهلي، استعدادا للسفر إلى المغرب مساء اليوم الأربعاء علي متن طائرة خاصة، لمواجهة فريق الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل، على ملعب مُركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتنهي سلطات مطار القاهرة، إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي عبر مبني الركاب رقم 2 بالمطار، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وتغادر البعثة على متن رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز بوينج B737-800 رحلة رقم MS3200 في تمام الساعة 5.40 مساءا متجهة إلي مطار الملك محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، علي أن تكون رحلة العودة رقم MS3201 يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الجارى.