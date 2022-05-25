بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة ومحافظة الدقهلية لتطوير الحوكمة العمرانية

جدة - نرمين السيد - وقعت الكلية الفنية العسكرية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية لتطوير منظومة الحوكمة العمرانية والمخطط الإستراتيجى والتفصيلى التنموى لمدينة أجا، ودراسة تطوير صناعة الطوب من التربة المثبتة باستخدام التقنيات الحديثة، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون العلمى والتكنولوجى مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.





بدأت مراسم البروتوكول، بكلمة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أكد فيها أن القوات المسلحة كعادتها دائماً تعمل على تقديم الدعم الكامل لجميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول سيساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، متطلعاً إلى أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر بين محافظة الدقهلية والكلية الفنية العسكرية. وألقى اللواء أ.د إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود التنمية بشتى ربوع الوطن، مشيراً أن البروتوكول يعد باكورة تعاون مع محافظة الدقهلية للمساهمة فى تطوير عدد من المدن والقرى بالمحافظة.

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