افتتاح معرض ختام الأنشطة الطلابية بمعسكر قنا العام

جدة - نرمين السيد - افتتح نائب محافظ قنا حازم عمر، معرض ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسى 2021/ 2022 بمعسكر قنا العام، وذلك بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مديرى الإدارات التعليمية بمشاركة عدد كبير من الطلاب.





وتفقد نائب المحافظ معارض الأنشطة للمجالات المختلفة المشاركة فى المعرض والتى شملت "الصحافة المدرسية، الموهوبين، التربية الفنية،التربية الاجتماعية، المجال الصناعى، المكتبات، الاقتصاد المنزلى، الوسائل التعليمية، التربية الزراعية، البيئة والسكان، التربية الرياضية والكشافة، التربية الموسيقية والتربية المسرحية".

وأبدى نائب المحافظ إعجابه الشديد بالأعمال الفنية التى شارك الطلاب فى تنفيذها بمساعدة معلمى الأنشطة المدرسية، معربا عن سعادته بإفتتاح هذا المعرض الذى يضم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، مضيفا أن تلك الأنشطة التربوية تساهم بشكل فعال فى تنمية مواهب الطلاب وتسهم فى تحفيزهم على الإبداع المدرسى وترسيخ مبادئ القيم والتعاون والحب والتسامح بين الطلاب.

من جانبه، قال الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إن الأنشطة التربوية تدعم بقوة الارتقاء بشخصية الطلاب وتحقيق التميز، كما أنها تعد وسيلة هامة لجذب الطلاب للمدرسة وتنمية قدراتهم وزيادة تحصيلهم المدرسى، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم حققت عدة انجازات فى مجال الأنشطة الطلابية، حيث حصد توجيه عام المكتبات على 11 مركزا على مستوى الجمهورية فى مسابقات، وكذلك حصول التربية الإجتماعية على 6 مراكز على مستوى الجمهورية.