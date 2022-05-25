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وتفقد نائب المحافظ معارض الأنشطة للمجالات المختلفة المشاركة فى المعرض والتى شملت "الصحافة المدرسية، الموهوبين، التربية الفنية،التربية الاجتماعية، المجال الصناعى، المكتبات، الاقتصاد المنزلى، الوسائل التعليمية، التربية الزراعية، البيئة والسكان، التربية الرياضية والكشافة، التربية الموسيقية والتربية المسرحية".
وأبدى نائب المحافظ إعجابه الشديد بالأعمال الفنية التى شارك الطلاب فى تنفيذها بمساعدة معلمى الأنشطة المدرسية، معربا عن سعادته بإفتتاح هذا المعرض الذى يضم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، مضيفا أن تلك الأنشطة التربوية تساهم بشكل فعال فى تنمية مواهب الطلاب وتسهم فى تحفيزهم على الإبداع المدرسى وترسيخ مبادئ القيم والتعاون والحب والتسامح بين الطلاب.
من جانبه، قال الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إن الأنشطة التربوية تدعم بقوة الارتقاء بشخصية الطلاب وتحقيق التميز، كما أنها تعد وسيلة هامة لجذب الطلاب للمدرسة وتنمية قدراتهم وزيادة تحصيلهم المدرسى، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم حققت عدة انجازات فى مجال الأنشطة الطلابية، حيث حصد توجيه عام المكتبات على 11 مركزا على مستوى الجمهورية فى مسابقات، وكذلك حصول التربية الإجتماعية على 6 مراكز على مستوى الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح معرض ختام الأنشطة الطلابية بمعسكر قنا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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