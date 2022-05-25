محافظ أسيوط يوجه بتوفير أراضى لإنشاء مدارس وفقا لرؤية 2030

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسيوط عصام سعد، بتوفير أراضى فضاء تصلح لإقامة مدارس فى مختلف المراكز والمدن فى إطار الجهود التى تبذلها المحافظة لتحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول.





جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط؛ لبحث خطة هيئة الأبنية التعليمية للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة داخل المحافظة ومنها الإنشاءات الجديدة والإحلال الكلى والجزئى لتوسعات المدارس، واستعراض نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ بالمدارس الجارى إنشاؤها وموقف الأراضى الجارى تخصيصها لإنشاء مدارس جديدة.

وأكد سعد اهتمام الدولة ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب؛ حرصا على مستقبلهم وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الأبنية التعليمية والزراعة والوحدات المحلية لتذليل العقبات وتوفير الأراضى وإنهاء الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات طبقا لخطة التوسع فى إنشاء المدارس بالقرى الأكثر احتياجا.

ووجه بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية والمواعيد الزمنية لنهو المشروعات.

ومن جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة أنه تم تنفيذ 99 مدرسة ضمن خطة (2021 - 2022) بواقع 1546 فصلا دراسيا بإجمالى تكلفة 468 مليونا و867 ألف جنيه.

وأضاف أن الأعمال تتم وفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية، مؤكدا الاهتمام الذى توليه الهيئة تماشيا مع توجهات الدولة لإنشاء والتوسع فى المدارس الجديدة لتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.