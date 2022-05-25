طلاب الدبلومات يؤدون الامتحانات العملية بمشاركة ممثلى القطاع الخاص (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يواصل طلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية بنوعياتها: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى، اليوم الأربعاء، أداء الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى، كل فى تخصصه/ شعبته / برنامجه، للدور الأول للعام الدراسى 2021/2022، والتى تتم لأول مرة بمشاركة ممثلى القطاع الخاص.





وبحسب بيان صحفى عن وزارة التربية والتعليم، شارك فى تنفيذ التقييمات النهائية لطلاب البرامج الفنية المبنية وفقا للجدارات المهنية والذين يبلغ عددهم 23000 طالب/طالبة أكثر من 1000 من ممثلى القطاع الخاص بمختلف تخصصاتهم وأكثر من 2000 من مقيمى وزارة التربية والتعليم. وتنطلق يوم السبت المقبل، الامتحانات التحريرية لطلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنىة للدور الأول للعام الدراسى 2021/2022، وتستمر حتى يوم 9 يونيو المقبل، بعدها يستكمل الطلاب الامتحانات العملية حتى يوم 18 من نفس الشهر.

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