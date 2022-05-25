مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.





وحضر الاجتماع من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل، وحسام صادق، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

وشارك أيضا فى الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذى الحالى لمشروع التأمين الصحى الشامل، والذى تحرص الدولة المصرية على المضى قدما فى تنفيذه ومد مظلته إلى جميع المواطنين خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التى تواجهنا، بما يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المحددات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تشمل مؤشرات منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وموقف تسجيل واعتماد المنشآت، إضافة إلى التحول المؤسسى ونقل التبعيات، بجانب موقف تطبيقات منظومة ميكنة الخدمات والتحول الرقمى، فضلا عن موقف القوى البشرية فى المنظومة، كما تم عرض مجموعة من التحديات التى تواجه تنفيذ المنظومة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى استعراض "رؤية مصر 2030"، فيما يتعلق بالقوى البشرية فى القطاع الصحى، والمزايا التى توفرها منظومة التأمين الصحى الشامل، والآثار الإيجابية لتطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد من حيث سد الاحتياجات من القوى البشرية، والمتمثلة فى الزيادة الملحوظة فى كثافة الأطباء وأطقم التمريض خلال عام 2022 فى محافظتى بورسعيد والأقصر، كما تم استعراض موقف احتياجات القوى البشرية بمحافظات المرحلة الأولى.