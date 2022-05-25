التعليم العالى: تعاون علمى وبحثى بين مصر والسعودية وإسبانيا

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، حول توقيع المركز مذكرة تفاهم لعقد اتفاقية للتعاون المشترك بين المركز القومى للبحوث بمصر، وجامعة قرطبة بإسبانيا، ومؤسسة النحل الجوال بالمملكة العربية السعودية.





وأفاد التقرير بأن مذكرة التفاهم تشمل التعاون الأكاديمى والعلمى والثقافى بين المؤسسات الثلاث، وإنشاء إطار للتعاون فى مجالات تدريب العاملين والموظفين، ومشروعات البحث والتطوير التكنولوجى، والتدريب على مستوى الماجستير والدكتوراه، ومشروعات لدورات وأنشطة الدراسات العليا، ودراسات حول الإدارة المؤسسية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الاستشارات بين المؤسسات والتوثيق وتبادل المعلومات. وأضاف التقرير أنه سيتم التنفيذ العملى لهذه الاتفاقية من خلال برامج ومشروعات تعاونية ملموسة تم إنشاؤها بين المؤسسات الثلاث؛ بهدف دعم علاقات التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والثقافية. وقع المذكرة من الجانب المصرى، الدكتور حسين درويش، والدكتور ممدوح معوض، نائبا رئيس المركز القومى للبحوث، ومن الجانب الإسبانى، الدكتور خوسيه كارلوس جوميز فيلاماندوس رئيس جامعة قرطبة بإسبانيا، ومن الجانب السعودى، أحمد فايز القثامى رئيس مؤسسة النحل الجوال بالسعودية.

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